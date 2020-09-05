مقاتلات روسية تعترض طائرات نرويجية فوق بحر بارينتسيفو لليوم الثالث على التوالي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلاتها من طراز "ميغ-31" اعترضت طائرات دورية نرويجية فوق بحر بارينتسيفو، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث حصل آخر حادث من هذه الحلقة اليوم السبت.

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وقال المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا التابع للوزارة، في بيان، إن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت يوم 5 سبتمبر هدفا جويا فوق مياه بحر بارينتسيفو كان يقترب من حدود الدولة الروسية.

وأوضح البيان: "ومن أجل تحديد هوية الهدف الجوي ومنع وقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز ميغ-31 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي للأسطول الشمالي".

وتابع المركز أن "طاقم المقاتلة الروسية حدد أن الهدف الجوي هو طائرة دوريات من نوع P-3C Orion تابعة للقوات المسلحة الجوية النرويجية".

وأشار المركز إلى أن المقاتلة الروسية، وبعد اتخاذ الطائرة النرويجية مسارا معاكسا وابتعادها عن الحدود الروسية، عادت بسلامة إلى مطار مرابطتها الدائمة.

وأكد البيان أن "كل تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي"، مشددة على أنه "لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرة النرويجية".

ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا، وسبق أن أعلنت عن وقوع حادثين مماثلين فوق بحر بارينتسيفو في كل من الخميس والجمعة.

المصدر: وكالات روسية