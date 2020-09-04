8 مقاتلات روسية تقلع لاعتراض 3 قاذفات استراتيجية أمريكية فوق البحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الجمعة، بإقلاع 8 مقاتلات روسية لاعتراض 3 قاذفات استراتيجية أمريكية فوق مياه البحر الأسود.

إقرأ المزيد

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا، في بيان: "رصدت وسائل المراقبة الجوية للدائرة العسكرية الجنوبية، يوم 4 سبتمبر 2020، 3 قاذفات استراتيجية من طراز B-52H تابعة للقوات المسلحة الجوية للولايات المتحدة، كانت تحلق فوق مياه البحر الأسود وهي تقترب من حدود الدولة الروسية".

وأضاف المركز: "تم، بهدف منع انتهاك طائرات القوات الجوية الأمريكية للمجال الجوي الروسي إقلاع مقاتلات من طراز سو-27 و4 مقاتلات من نوع سو-30 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي للدائرة العسكرية الجنوبية فوق مياه البحرين الأسود وأزوفسكويه".

وأشار المركز إلى أن المقاتلات الروسية، وبعد ابتعاد القاذفات الأمريكية عن الحدود الروسية، عادت غلى مطارات مرابطتها الدائمة".

وأكد البيان أن "كل تحليقات المقاتلات الروسية جرت بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي"، مشددة على أنه "لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرات الأمريكية".

المصدر: وكالات