الخارجية النمساوية تستدعي سفير روسيا على خلفية قضية المدون والناشط نافالني

أفادت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الجمعة، بأنها استدعت سفير روسيا لدى فيينا، دميتري لوبينسكي، على خلفية قضية المدون والناشط الروسي، أليكسي نافالني.

وقال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، في تصريح صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت وزارته تنوي إجراء حديث مع السفير الروسي حول هذا الموضوع: "لست بحاجة إلى دعوات من قبل المعارضة من أجل القيام بذلك. لقد أصدرنا توجيها مناسبا أمس، واليوم هو سيأتي إلى وزارة الخارجية".

من جانبها، صرحت السفارة الروسية لدى فيينا: "نؤكد أنه تم إجراء اللقاء (مع السفير الروسي في مقر وزارة الخارجية النمساوية)".

وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس الخميس، أن خبراء وزارة الدفاع للبلاد توصلوا إلى استنتاج يقول إن نافالني، الذي يخضع حاليا للعلاج في برلين، تم تسميمه بمادة من مجموعة "نوفيتشوك"، لكن لم يتم حتى الآن عرض أي معطيات تؤكد هذه الفرضية.

وهبطت طائرة نافالني، الناشط والمدون الروسي المشهور، خلال رحلتها من مدينة تومسك إلى موسكو، في مطار أومسك بشكل طارئ يوم 20 أغسطس بسبب تدهور حاد لحالته الصحية، وفي صباح 22 من الشهر ذاته تم نقل نافالني إلى برلين لمواصلة علاجه هناك بطلب من عائلته، وهو لا يزال الآن في غيبوبة وتوصف حالته بالصعبة، إلا أن الأطباء الألمان أكدوا أنه لا يوجد حاليا خطر يهدد حياته.

وسبق أن دعت السلطات الروسية مرارا إلى ضرورة عدم الاستعجال في الاستنتاجات الخاصة بصحة لنافالني، مشككة في فرضية تسميمه، وأكدت استعداداها للتعاون لكشف ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات