الأمن الروسي يحبط مخططا لتنفيذ سلسلة جرائم قتل جماعي

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الجمعة عن اعتقالها 13 شخصا كانوا يخططون لارتكاب سلسلة جرائم قتل جماعي في مناطق مختلفة من البلاد.

وأكدت هيئة الأمن في بيان صحفي أن الاعتقالات نفذت في عدد من أقاليم البلاد، مشيرة إلى أن 11 من الموقوفين مشاركين في مجموعة مغلقة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة أن الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ جرائمهم باستخدام عبوات ناسفة وقنابل حارقة يدوية الصنع وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى تحريضهم رواد في الإنترنت على اقتراف جرائم مماثلة.

وأشارت الهيئة إلى العثور على أدلة تؤكد ذنب الموقوفين، بما في ذلك مذكرات ووسائل اتصال شخصية تضم المبادئ التوجيهية الخاصة بصنع عبوات ناسفة وقنابل حارقة وخططا لمهاجمة مؤسسات تعليمية ومقرات أمنية وأماكن شعبية.

كما صادر أفراد الأمن في أماكن إقامة الموقوفين أربع عبوات ناسفة جاهزة للاستعمال ومكونات لإنتاج عبوات وقنابل حارقة، علاوة على بندقية صيد وأسلحة أخرى تمت حيازتها بصورة غير مشروعة.

ولم يكشف البيان عن دوافع المعتقلين وما إذا كانوا على صلة بأي تنظيم إرهابي.

المصدر: RT