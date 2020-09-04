موسكو قد تواجه بعض الصعوبات في مكافحة كورونا خريفا

لم يستبعد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن تواجه العاصمة الروسية في فصل الخريف بعض الصعوبات في ظل تفشي وباء كورونا، وذلك بسبب بداية العام الدراسي وعودة الناس من منازلهم الصيفية.

وقال سوبيانين إن "الوباء لم ينته بعد، بالإضافة إلى ذلك، قد نواجه بعض التعقيدات في هذا الإطار، وذلك مع عودة الأطفال إلى المدارس، والطلاب إلى الجامعات، وعاد كثير من الناس من منازلهم الصفية. كل هذا قد يكون سببا في تسجيل زيادة طفيفة في عدد المصابين" بكورونا.

وسجلت روسيا اليوم الجمعة ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وبلغت الحصيلة الإجمالية 1015105 إصابات منذ بدء تفشي الوباء، منها 17649 حالة وفاة حتى الآن.

المصدر: وكالات