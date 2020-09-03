سيناتورات ديمقراطيون يدعون إدارة ترامب لمعاقبة روسيا بسبب "التدخل في الانتخابات الأمريكية"

طالبت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، إدارة الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أطراف، بزعم محاولة التأثير على الانتخابات في البلاد بينها روسيا.

وبعث 11 عضوا في مجلس الشيوخ رسالة إلى الإدارة الأمريكية نشرت على موقع السيناتور من ولاية أوريغون، رون وايدنن حيث قالوا: "نكتب لكم لدعوة إلى الفرض الفوري للعقوبات على أشخاص ومنظمات وشخصيات حكومية تسعى للتدخل في الانتخابات 2020 في الولايات المتحدة".

وأضافوا: "صادق مجلس الشيوخ على مجموعة واسعة من آليات العقوبات، وعلى الإدارة أن توجه رسالة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أن الولايات المتحدة سترد بحزم وفورا على التدخلات المستمرة في الانتخابات من قبل الحكومة الروسية وعملائها".

وأصبح موضوع "التدخل الخارجي" في انتخابات الرئاسة الأمريكية من القضايا الأكثر تداولا في البلاد بعد الاستحقاق عام 2016، حينما فاز الرئيس الأمريكي الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، وسط اتهامات واسعة من قبل الديمقراطيين بدعمه من قبل روسيا.

وتوصل تحقيق قاده المدعي الخاص، روبرت مولير، إلى استنتاج أكد أنه لم تدخل روسيا وحملة ترامب في أي تآمر خلال فترة انتخابات 2016.

المصدر: وكالات