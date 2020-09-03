روسيا تبقي "هيدروكسي كلوروكوين" في قائمة العقاقير لعلاج مصابي كورونا

قررت وزارة الصحة الروسية عدم إقصاء دواء "هيدروكسي كلوروكوين" من توصياتها الخاصة بمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة اليوم الخميس أنها قررت إبقاء هذا الدواء ضمن قائمة العقاقير المستخدمة في معالجة حالات كورونا المتوسطة والخطيرة.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بناء على بيانات علمية جديدة في العالم أكدت فعالية استخدام هيدروكسي كلوروكوين، وهو دواء مضاد للملاريا، في المراحل المبكرة من فترة المرض، مع بدء العلاج به في غضون خمسة أيام منذ ظهور أعراض الإصابة.

وتضم قائمة العقاقير التي أوصت وزارة الصحة الروسية باستخدامها في معالجة المصابين بكورونا الآن ثمانية أدوية، بعد حذف الوزارة دوائي لوبينافير وريتونافير منها بعد عدم تأكيد فعاليتهما.

المصدر: تاس