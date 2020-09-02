السفارة الروسية في ألمانيا تدعو إلى عدم تسييس قضية نافالني

دعت السفارة الروسية في ألمانيا إلى تجنب تسييس قضية المعارض ألكسي نافالني الذي يتلقى حاليا العلاج في برلين بعد تعرضه، حسب زعم الجانب الألماني، لمحاولة تسميم في روسيا.

وقالت السفارة في بيان نشر اليوم الخميس: "ننتظر من الجانب الألماني ردا سريعا على الطلب الذي وجهته النيابة العامة الروسية إلى وزارة العدل الألمانية يوم 27 أغسطس لتقديم المساعدة القانونية في إطار التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن الروسية حول سبب دخول ألكسي نافالني إلى المستشفى".

وأضافت: "ندعو شركاءنا إلى تجنب تسييس هذه المسألة والاعتماد على الوقائع الدامغة فقط والتي نأمل بأن يتم عرضها في أقرب وقت".

وأكدت أن روسيا تتطلع إلى "تعاون شامل وتبادل للمعلومات عبر الآليات القانونية الثنائية المتاحة".

المصدر: تاس