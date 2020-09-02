المنتخب الروسي لا يزال يتقدم على منتخبات أخرى في "الألعاب العسكرية الدولية - 2020 " (فيديو)

خرج الحكم الرئيسي في "الألعاب العسكرية الدولية - 2020 " يوم 2 سبتمبر بنتائج اليوم الماضي .

وأفاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ضواحي موسكو بأن الأمس شهد إقامة 7 مباريات وسباقات فاز المنتخب الروسي في اثنتين منها.

إقرأ المزيد

وعلى سبيل المثال فإن المنتخب الروسي الأول فاز في سباق الدبابات الذي أجري بين فرق الكتيبة الأولى حيث دمر كل الأهداف بنجاح خلال 17 دقيقة و47 ثانية مسجلا سرعة 81 كلم/ساعة. وشغل المنتخب الروسي الثاني المرتبة الثانية. أما المنتخب الصيني فاحتل المكانة الثالثة في الكتيبة الأولى .أما الكتيبة الثانية ففاز فيها الفريق الطاجيكي.

وشغل المنتخب الروسي والمنتخب الأوزبيكي المرتبة الأولى في مباريات مربي الكلاب حيث احتل الفريق الجزائري المرتبة الثالثة. أما مباراة "المسار الآمن" لأفراد شرطة المرور العسكرية ففاز فيها الفريق الروسي أيضا وبعده الفريقان الأوزبيكي والفيتنامي.

ولا يزال الفريق الروسي يتقدم على فرق أخرى في سبق "فصيلة المظليين". وبعده الفريقان البيلاروسي والصيني، كما لا يزال المنتخب الروسي في صدارة قائمة الفرق في مباراة "المحارب السلمي".

وقال الحكم إن الألعاب العسكرية الدولية تشهد اليوم 15 مسابقة، بما فيها الدور النهائي في 5 سباقات وهي "المطبخ الميداني" و"فصيلة المظليين و"المحارب السلمي" و"صناع الأسلحة" و" أستاذ المدفعية".

وقال الحكم إن روسيا لا تزال تتصدر القائمة العامة للمنتخبات المشاركة في الألعاب العسكرية – 2020. وتشغل بيلاروس المرتبة الثانية. أما الفريق الأوزبيكي فيحتل المرتبة الثالثة.

يذكر أن "الألعاب العسكرية الدولية - 2020 " تقام في روسيا في الفترة ما بين 23 أغسطس و5 سبتمبر الجاري

المصدر: RT