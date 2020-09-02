شويغو: ابتعدوا عن "الحياة الافتراضية" وانظروا حولكم!

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو المواطنين إلى الابتعاد عن الحياة الافتراضية والالتفات إلى ما حولهم لإدراك الواقع والطبيعة بكل تفاصيلها العميقة.

وقال شويغو الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية الجغرافية الروسية، إن الكثيرين يعيشون اليوم "حياة سطحية" بسبب اعتمادهم بالدرجة الأولى على ما يشاهدونه عبر الهواتف الذكية والكمبيوترات.

وقال شويغو، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" وصحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "هذا هو عدونا الرئيسي هنا"، مشيرا إلى هاتف ذكي ملقى على الطاولة.

وأضاف أنه غالبا ما تحل الهواتف الذكية محل الواقع.

وقال: "يدخل المرء إلى موقع ما، وإلى مدونة شخص ما، ويشاهد الصور ومقاطع الفيديو، فيتكون لديه شعور بأنه قد زار هذه المنطقة، وأنه قلب هذه الصفحة من حياته ورغباته، ولم تعد هناك حاجة لها على أرض الواقع".

وأضاف شويغو: "أرى مهمتي في ضرورة أن يدرك هذا المرء، أنه يخسر الكثير إذا لم يشاهد كل ذلك بعينيه على أرض الواقع".

وتابع الوزير: "بسبب الهواتف الذكية، والتدفق الهائل للمعلومات التي غالبا ما تكون غير ضرورية تماما، يخيل لنا أننا نعيش حياة غنية وعاصفة. ... لكن في الحقيقة، لا، ليس كذلك نحن نعيش في فضاء معلوماتي مؤقت، ونعيش في وقت قصير جدا وبشكل غير عميق".

المصدر: نوفوستي