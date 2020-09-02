معظمهم أطفال.. 5 قتلى بحريق في عمارة سكنية جنوب روسيا

أكدت خدمات الطوارئ الروسية أن خمسة أشخاص، أربعة منهم أطفال لقوا مصرعهم جراء حريق نشب الليلة الماضية داخل عمارة سكنية في مدينة محج قلعة، مركز جمهورية داغستان جنوب البلاد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء عن متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية قوله إن اثنين من الأطفال القتلى من مواليد عام 2017 والآخرين من مواليد عامي 2015 و2016.

وسبق أن أعلنت وزارة الطوارئ أن الحريق المأساوي الذي اندلع في ساعات متأخرة من يوم أمس في الطابق الرابع بالعمارة المؤلفة من خمسة طوابق أودى أيضا بحياة فتاة في سن 16-17 عاما.

وأوضح مصدر في لجنة التحقيقات في داغستان لوكالة "تاس" أن ثلاثة من القتلى كانوا في الطابق الخامس وتوفوا اختناقا.

وانتشرت النيران على مساحة 50 مترا مربعا، وأجلت فرق الإطفاء 17 شخصا من العمارة.

ولا يزال الغموض يلف أسباب الحادث المأساوي، وأطلقت النيابة في داغستان تحقيقا بغية الكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

المصدر: وكالات