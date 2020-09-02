بوتين قد يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أظهر البرنامج التمهيدي للكلمات في المناقشات السياسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحتمل أن يتحدث في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر.

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ومن المقرر عقد المناظرات هذا العام على شكل عروض فيديو مسجلة بسبب قيود الحجر الصحي.

ومع ذلك، كما ذكر سابقا في الأمم المتحدة، لا يحظر على القادة المجيء إلى مقر المنظمة شخصيا.

وجرى في الوقت الحالي، إدراج الزعيم الروسي في المرتبة السابعة على قائمة المتحدثين، وقبله سيتحدث رؤساء البرازيل والولايات المتحدة وتركيا والصين وتشيلي وكوبا.

وفي اليوم ذاته، سيتحدث للجمعية العامة للأمم المتحدة رئيسا إيران حسن روحاني، وفرنسا، إيمانويل ماكرون.

وسينعقد الأسبوع المخصص للشخصيات الرفيعة في هذا العام خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر، ومعظم المشاركات ستكون بشكل افتراضي.

أما عن احتمال الحضور الشخصي في الأمم المتحدة، فقد أعلن عنه حتى الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش.

المصدر: تاس