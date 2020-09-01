روسيا.. اعتراض طائرة نرويجية فوق بحر بارنتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء اعتراض مقاتلة "ميغ-31" طائرة حربية نرويجية قرب أجواء روسيا فوق بحر بارنتس.

وأوضح بيان صدر عن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع أن "ميغ-31" تابعة للأسطول الشمالي الروسي، واعترضت طائرة استطلاع نرويجية من طراز "P-3C Orion".

وأشار البيان إلى أن الطائرة النرويجية التي تم اكتشافها فوق المياه الدولية في بحر بارنتس، كانت تطير باتجاه حدود روسيا، وأن "ميغ-31" عادت إلى مطارها بعد أن غيرت الطائرة النرويجية اتجاهها.

المصدر: تاس