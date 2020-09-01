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روسيا.. اعتراض طائرة نرويجية فوق بحر بارنتس

أخبار روسيا

روسيا.. اعتراض طائرة نرويجية فوق بحر بارنتس
Sputnik Vitaly Ankov
مقاتلة "ميغ-31"
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء اعتراض مقاتلة "ميغ-31" طائرة حربية نرويجية قرب أجواء روسيا فوق بحر بارنتس.

وأوضح بيان صدر عن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع أن "ميغ-31" تابعة للأسطول الشمالي الروسي، واعترضت طائرة استطلاع نرويجية من طراز "P-3C Orion".

وأشار البيان إلى أن الطائرة النرويجية التي تم اكتشافها فوق المياه الدولية في بحر بارنتس، كانت تطير باتجاه حدود روسيا، وأن "ميغ-31" عادت إلى مطارها بعد أن غيرت الطائرة النرويجية اتجاهها.

المصدر: تاس

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