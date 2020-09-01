الأمم المتحدة تبدي اهتماما بمشكلة قطع كييف إمدادات المياه إلى القرم

طلبت الأمم المتحدة من السلطات الروسية تقديم معلومات إضافية حول إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم وقيام أوكرانيا بقطع إمدادات المياه عبر قناة شمال القرم.

أفادت بذلك اليوم الثلاثاء ناتاليا بوكلونسكايا، نائبة رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، التي وجهت في مايو نداء إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ميشيل باشليت طلبت فيه إدانة تصرفات كييف لقطعها من جانب واحد إمدادات المياه العذبة إلى شبه الجزيرة، واتخاذ إجراءات لاستئناف إمداداتها عبر قناة شمال القرم.

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وقالت بوكلونسكايا: "بعد ثلاثة أشهر، تلقيت ردا رسميا من مكتب المفوضية.. يتضمن اقترحا للتعاون في تقديم معلومات إضافية حول مسألة وصول سكان القرم إلى المياه والوضع حول إمدادات المياه في شبه الجزيرة".

وأكدت بوكلونسكايا أن القرم منفتح أمام المراقبين الأجانب فيما يتعلق بمسألة إمداده بالمياه، مبدية استعدادها لمرافقة بعثة أممية في أراضي شبه الجزيرة.

قبل إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عام 2014، كانت أوكرانيا توفر ما يصل إلى 85٪ من احتياجات شبه الجزيرة من المياه العذبة عبر قناة شمال القرم الممتدة من نهر دنيبر. وبعد ذلك أوقفت كييف من جانب واحد إمدادات المياه هذه بشكل كامل.

المصدر: "نوفوستي"