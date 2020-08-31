شاهد.. أطباء روس يخرجون أفعى بطول متر من فم "سيدة نائمة"

أظهر مقطع فيديو التقط في أحد المستشفيات الروسية إخراج أفعى بطول متر من فم سيدة تسللت إلى جوفها وهي نائمة.

وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين، أن الأفعى دخلت إلى فم السيدة حينما كانت نائمة في حديقة منزلها.

ونقلت السيدة إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية لسحب الأفعى من جوفها.

ويظهر الفيديو كيف اندفعت ممرضة شاركت في الجراحة من وراء طاولة العمليات مفزوعة من المشهد.

ونقلت بعض التقارير الإعلامية أن الحادث وقع في قرية ليفاشي بجمهورية داغستان الروسية لكن السلطات الملحية نفت الأمر.

المصدر: وكالات