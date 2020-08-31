الأمن الروسي يعتقل ممولين لـ"داعش" في خمس مناطق

احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مجموعة من ممولي تنظيم "داعش"، خلال عملية خاصة في خمس مناطق من البلاد.

وقال مركز العلاقات العامة في الأمن الفيدرالي: "تمكن رجال الأمن بالاشتراك مع عناصر من لجنة التحقيق والداخلية الروسية والحرس الوطني، من وقف نشاط إجرامي لخلية سرية تعمل في موسكو ومقاطعة موسكو وداغستان وكراسنويارسك ودائرة خانتي - مانسيسك المتمتعة بالحكم الذاتي، قامت بجمع وتحويل الأموال لتنظيم داعش الإرهابي".

وذكر جهاز الأمن، أنه تم فتح قضايا جنائية ضد ستة مواطنين روس بموجب الجزء 1 من المادة 205.1 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (المساعدة في الأنشطة الإرهابية).

ووفقا لجهاز الأمن، تورط المعتقلون في نشاط مجموعة إجرامية، تمت إدانة أعضائها بتمويل منظمات إرهابية عاملة في سوريا.

وخلال عمليات التفتيش، تمت مصادرة وسائل اتصال ووسائل الدفع لدى المعتقلين، وهو ما يثبت نشاطاتهم الإجرامية.

ويؤكد التحقيق، أن المعتقلين تمكنوا من جمع ما لا يقل عن 500 ألف روبل، لمساعدة الجماعات الإرهابية.

ووفقا للتحقيق، "في الفترة من 2016 إلى يونيو 2017، قام أحد سكان داغستان الذي جمع المال في موسكو ومقاطعة موسكو وخانتي مانسيسك ذاتية الحكم وكراسنويارسك وداغستان، بتحويله إلى داعش في سوريا".

المصدر: تاس