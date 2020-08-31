روسيا.. مناورات "درع المحيط" في المياه بين تشوكوتكا وألاسكا

نفذت القوات البحرية الروسية مناورات "درع المحيط" بمشاركة طائرات وسفن حربية وغواصات ووحدات برية ساحلية في المنطقة البحرية بين شبه جزيرتي تشوكوتكا وألاسكا.

وتأتي هذه التدريبات ضمن المرحلة الرئيسية لمناورات "درع المحيط" العسكرية البحرية، ويشارك فيها أسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي وأسطول البلطيق بـ50 سفينة حربية وسفينة دعم إضافة إلى الطيران البحري.

وقال القائد العام للقوات البحرية في الجيش الروسي نيقولاي يفميموف إن تدريبات كبيرة وموجهة كهذه هي الأولى من نوعها التي يجريها الجيش في المنطقة القطبية الشمالية.

وأضاف: "نعود إلى القطب الشمالي. وهذه هي ميزة التدريبات الحالية، وجهة التركيز الرئيسة للتدريبات هي تشوكوتكا. يخضع قطاع القطب الشمالي لسيطرة القوات المسلحة الروسية ونقوم بعزيز وجودنا هنا لدفع التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة إلى الأمام".

وانطلقت مناورات "درع المحيط" في 3 أغسطس من بحر البلطيق لتشمل لاحقا مناطق أخرى شمال وشرقي البلاد.

المصدر: وكالات