الدفاع الروسية تنتقي أكثر من 300 مشروع ابتكاري واعد خلال منتدى الجيش

اختار متخصون من وزارة الدفاع الروسية، أكثر من 300 من الاختراعات والتصاميم والمشاريع المبتكرة الواعدة، وذلك خلال فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش -2020".

وقال اللواء أندريه غونشاروف رئيس المديرية العامة للدراسات العلمية والدعم التكنولوجي للتكنولوجيات المتقدمة (البحوث المبتكرة) بوزارة الدفاع الروسية، للصحفيين اليوم: "قامت الهيئات المعنية بشكل مبدئي، باختيار أكثر من 300 مشروع واختراع ابتكاري واعد وإدراجها في السجل الموحد".

وذكر الجنرال، أن أكثر من 11 ألف ممثل عن المؤسسات العلمية الإنتاجية، شاركوا في 186 فعالية من البرنامج العلمي والتجاري للمنتدى، بما في ذلك 124 طاولة مستديرة.

وأكد غونشاروف، أن الخبراء العاملين في المنتدى، سيواصلون اليوم السبت دراسة العينات المعروضة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في ساحات التدريب.

وشدد الجنرال، على أن "عرض الأسلحة والمعدات خلال الحركة، يهدف لاستعراض قدراتها الحركية والنارية".

وقال أيضا، إن ضيوف المنتدى سيشهدون السبت برنامج طيران مجموعتي "روسكيه فيتيازي" و"ستريجي" الجويتين.

المصدر: تاس