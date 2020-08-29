برلماني روسي يدعو للسماح بدخول الطلاب الأجانب

أرسل نائب رئيس لجنة التعليم والعلوم بمجلس الدوما الروسي مكسيم زايتسيف، رسالة إلى وزير التعليم والعلوم فاليري فالكوف، طلب فيها حل موضوع السماح للطلاب الأجانب بدخول البلاد.

وجاء في الرسالة: "أرجوكم، بالتعاون مع المجلس الحكومي لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا، النظر في إمكانية حل موضوع منح تصاريح دخول للطلاب الأجانب إلى روسيا من أجل مواصلة العملية التعليمية الدراسية في الجامعات الروسية".

وأشار البرلماني، إلى أنه يتلقى عددا كبيرا من الرسائل بهذا الخصوص، من الطلاب الأجانب، وخاصة من الذين يحملون جنسية بلدان رابطة الدول المستقلة.

وفرضت الحكومة الروسية قيودا على دخول الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية إلى البلاد في مارس الماضي، من أجل منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد،

وفي يوليو، سمحت الحكومة، لبعض المواطنين الأجانب بدخول الأراضي الروسية، وشمل ذلك الذين يجب أن يخضعوا للعلاج في المؤسسات الطبية الروسية، والأشخاص الذين لديهم قريب أو وصي يحتاج للرعاية. ولم تشمل هذه القائمة الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الروسية. وبقي دخولهم إلى روسيا يعتمد على نفس الأسس الخاصة بالأجانب الآخرين.

المصدر: نوفوستي