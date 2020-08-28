روسيا.. اعتراض 3 طائرات لدول غربية فوق البلطيق

أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع عن اعتراض مقاتلة روسية من نوع "سو-27" ثلاث طائرات استطلاع لدول غربية، واحدة منها أمريكية، فوق بحر البلطيق.

وجاء في بيان عن المركز اليوم الجمعة، أن وسائل مراقبة الأجواء الروسية رصدت فوق بحر البلطيق 3 أهداف تقترب من الحدود الروسية.

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وأقلعت مقاتلة "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي لدى أسطول البلطيق، لتحديد هوية الأهداف ومنعها من انتهاك الأجواء الروسية.

واعترضت المقاتلة طائرة استطلاع أمريكية من نوع "RC-135"، وأخرى سويدية من نوع "غولفستريم"، وثالثة دنماركية من نوع "تشيلنجر".

وبعد تغيير الطائرات الغربية مسارها، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.

وأكد المركز الروسي أن "سو-27" نفذت تحليقها بالتوافق التام مع القواعد الدولية للملاحة الجوية.

المصدر: نوفوستي