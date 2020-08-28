اتهام برلماني روسي بتلقي 3 مليارات روبل رشوة

أقرت النيابة العامة الروسية لائحة الاتهام في قضية جنائية ضد فاديم بيلوسوف عضو الدوما عن "روسيا العادلة" ومارغريتا بوتاكوفا كبيرة المحاسبين السابقة في شركة "مخبز تشيليابينسك".

ووفقا لمواد التحقيق، تلقى بيلوسوف وبوتاكوفا، في الفترة من 2010 إلى 2014، كجزء من جماعة إجرامية منظمة، وبمشاركة المحافظ السابق لمقاطعة تشيليابينسك ميخائيل يوريفيتش وأشخاص آخرين، رشوة من ممثلي شركة قابضة لتشييد الطرق، وذلك لغض النظر عن المخالفات التي ترتكبها هذه الشركة خلال تنفيذها لأعمال في المقاطعة.

وبلغ المبلغ الإجمالي للرشاوى، التي تلقتها الجماعة الإجرامية، أكثر من ثلاثة مليارات روبل (حوالي 40 مليون دولار).

في أوائل ديسمبر، جرد مجلس الدوما بيلوسوف من الحصانة البرلمانية، وسمح بفتح قضية جنائية ضده. لم يوافق النائب على التهم الموجهة إليه، وعندما سئل من أين جاء بهذا المبلغ الكبير، قال إنه "لم يأخذ بتاتا مثل هذا المال".

المصدر: نوفوستي