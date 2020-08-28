بيسكوف: عندي مناعة ضد كورونا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة، إنه لن يقوم بتطعيم نفسه بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "لقد أصبت قبل فترة بهذا المرض، وهو ما يعطي في الواقع نفس فعالية اللقاح. لذلك لن استخدم اللقاح".

وردا على سؤال عما إذا كان يخشى من تكرار إصابته بالمرض، أشار بيسكوف إلى أن "هذا مثير للجدل للغاية".

وخلص إلى أن "الأطباء لا يعرفون بعد هل فعلا من الممكن الإصابة بالمرض مرة ثانية. الأطباء لا يستطيعون الإجابة عن هذا السؤال".

وشدد على أن الحديث لا يدور عن تنفيذ حملة تطعيم شاملة تشمل كل موظفي الكرملين والإدارة الرئاسية.

المصدر: تاس