أسطول المحيط الهادئ الروسي: لا توجد حالة طوارئ على متن الغواصة النووية أومسك قبالة سواحل ألاسكا

صرح مصدر في أسطول المحيط الهادئ بأن الغواصة الروسية التي ظهرت بالقرب من شواطئ ألاسكا هي الغواصة النووية أومسك، ولا توجد أي حالة طوارئ على متنها.

وكانت القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن ظهور غواصة روسية بالقرب من ألاسكا، مشيرة إلى أنهم لم يتلقوا أي طلبات بالمساعدة.

وقال المصدر في أسطول المحيط الهادئ: "هي الغواصة الروسية أومسك التي تشارك في التدريبات".

وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارا بأن الرحلات البحرية للسفن الروسية تتوافق بدقة مع القواعد الدولية.

وأفاد أسطول المحيط الهادئ يوم الخميس، بأن الطراد الصاروخي "فارياغ"، والغواصة "أومسك" قاما خلال تمرين "الدرع المحيطي – 2020"، بتنفيذ إطلاق صاروخي مشترك على هدف في بحر "بيرينغ".

وأطلق الطراد "فارياغ" صاروخا مجنحا مضادا للسفن من طراز "فولكان"، فيما هاجمت الغواصة "أومسك" الهدف وهي مغمورة بالماء بصاروخ مضاد للسفن من طراز "غرانيت"، ونجح الصاروخان في إصابة الهدف على مسافة تزيد عن 450 كيلو مترا، وأكثر من 320 كيلو مترا على التوالي.

المصدر: نوفوستي