الداخلية الروسية تحقق في ملابسات دخول نافالني إلى المستشفى

قال مصدر في وزارة الداخلية الروسية، إن الشرطة تجري تحقيقات للتعرف على ملابسات وظروف دخول المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى المستشفى في سيبيريا.

وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "تاس": "في الوقت الحالي، يجري محققون من قسم التحقيقات بدائرة سيبيريا الفيدرالية التابع للداخلية الروسية، تحقيقات أولية بخصوص إدخال أليكسي نافالني إلى المستشفى في 20 أغسطس في مدينة أومسك".

وذكر المصدر، أنه "تم إجراء تفتيش غرفة الفندق التي أقام فيها نافالني، وكذلك في المناطق الواقعة على طول مسار حركته. وتم ضبط أكثر من 100 مادة قد تكون ذات قيمة استدلالية. وقد تم تحليل بيانات أنظمة المراقبة بالفيديو. ويتم إجراء أكثر من 20 دراسة جنائية مختلفة (الطب الشرعي والبيولوجي والفيزيائي والكيميائي). في الوقت الحالي، لم يتم العثور على أثر لمواد شديدة التأثير أو مخدرة".

من جانبه، قال مصدر في النيابة العامة الروسية، إنها بدأت في 20 أغسطس التحقيق في الموضوع لتحديد جميع ملابساته.

سابقا، بعد دخول نافالني المستشفى في أومسك، ذكر الأطباء أيضا أنهم لم يعثروا على أي سموم أو آثار لوجودها في دم وبول المعارض. وحدد الأطباء الروس التشخيص الرئيسي، بأنه اضطراب استقلابي تسبب في انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم.

بعد ذلك، تم نقل نافالني بالطائرة إلى عيادة شاريتيه في برلين، والتي وضع أطباؤها تشخيصهم المبدئي - تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستريز. وذكروا أنهم لم يتمكنوا بعد من تحديد المادة السامة بدقة، ولكن تأثيرها على الجسم "ثبت عدة مرات".

المصدر: وكالات