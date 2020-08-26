 
مباشر

زاخاروفا: تصرفات الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا في شؤون بيلاروس "تدخل" والأدلة متوفرة

أخبار روسيا

زاخاروفا: تصرفات الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا في شؤون بيلاروس
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oltv

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر ممارسات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على خلفية الأزمة في بيلاروس "تدخلا في الشؤون الداخلية" للبلاد.

إقرأ المزيد
الكرملين: هناك أدلة على تدخل خارجي مباشر وغير مباشر في شؤون بيلاروس
الكرملين: هناك أدلة على تدخل خارجي مباشر وغير مباشر في شؤون بيلاروس

وقالت زاخاروفا اليوم الأربعاء في حديث لقناة "روسيا 1" تعليقا على الوضع في بيلاروس: "نشهد ما تفعله دول البلطيق وبولندا وعدد من الدول الأخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وحتى حلف الناتو. ونرى موقف الولايات المتحدة".

وتابعت: "نصنف أفعالهم كتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة"، مضيفة أن "الأدلة" على التدخلات الخارجية الممارسة تجاه بيلاروس من جانب الأطراف المذكورة "موجودة بوفرة".

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حذر من محاولات التدخل الفاضح في بلاده، واتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها بلاده عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وحسب النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت في 9 أغسطس، فاز لوكاشينكو برئاسة البلاد للمرة السادسة على التوالي.

إقرأ المزيد
روسيا تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التدخل في شؤون بيلاروس بأي شكل من الأشكال
روسيا تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التدخل في شؤون بيلاروس بأي شكل من الأشكال

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا