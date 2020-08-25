روسيا والولايات المتحدة تجريان مباحثات حول الاستقرار الاستراتيجي

أجرت روسيا والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في موسكو، مباحثات جديدة حول قضية منع انتشار الأسلحة النووية.

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وعقد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لقاء مع نظيره الأمريكي، ستيفن بيغن، بحثا خلاله، حسب بيان للخارجية الروسية، "قضايا ملحة على الأجندة الثنائية، بما في ذلك الحوار في مجال الاستقرار الاستراتيجي".

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية لدى موسكو، ريبيكا روس، عبر "تويتر"، أن ريابكوف وبيغن "ناقشا عددا من قضايا العلاقات الثنائية والسيطرة على الأسلحة والملفات الإقليمية".

وأضافت روس: "الولايات المتحدة متمسكة بالحوار مع الاتحاد الروسي في المجالات التي تسهم في المصالح الأمريكية".

ويقوم بيغن بزيارة إلى موسكو تستغرق يومين، وأجرى في وقت سابق من الثلاثاء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تركزت على قضية بيلاروس.

المصدر: RT