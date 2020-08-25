روسيا.. 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا 120 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعافي أكثر من 6 آلاف شخص.

وبحسب آخر الأرقام والاحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة تفشي كورونا، ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 966189 منذ بدء تفشي الوباء وتوفي حتى الآن 16568 شخصا.

وارتفع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" إلى 779747 شخصا.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 23.6 مليون مصاب وحصد الوباء أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.

وتعبر الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء.

المصدر: RT