استطلاع: غالبية الروس لا يخشون الإصابة بـ"كوفيد-19"

أظهر استطلاع للرأي العام، أن غالبية المواطنين الروس (61٪)، لا يخشون الإصابة بفيروس كورونا المستجد، و 13٪ مستعدون للحضور إلى أماكن العمل، حتى لو كانوا مرضى.

ووفقا للدراسة، التي نفذها موقع "رابوتا رو"، فإن ثلث الذين تم استطلاع آرائهم (33٪) يخشون الإصابة بالعدوى، وقال 6٪ فقط، إنهم أصيبوا بها سابقا، أو يعانون منها حاليا.

عند الحديث عن تدابير الوقاية المتخذة، أشار غالبية المواطنين (60٪) إلى أنهم يرتدون أقنعة في الأماكن العامة، و40٪ ينظفون ويعقمون بانتظام بمطهر، و17٪ لا يستخدمون وسائل النقل العام، و16٪ يرتدون قفازات في الأماكن العامة. ونوه 8% بأنهم يواصلون مراعاة العزلة الذاتية ولا يغادرون المنزل دون سبب وجيه، وأجاب 7٪ بأنهم يتخذون تدابير وقاية أخرى، وأشار 29٪ إلى أنهم لا يفعلون أي شيء لحماية أنفسهم. وذكر 13% أنهم يواصلون العمل في المكاتب والمؤسسات.

تم إجراء الاستطلاع في أغسطس، وشمل أكثر من 5 آلاف موظف في الشركات الروسية من جميع مناطق البلاد.

المصدر: نوفوستي





