الدفاع البيلاروسية: موسكو ستورد لمينسك منظومات دفاع جوي متطورة

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين إن روسيا ستورد لبيلاروس أنواعا متطورة من منظومات الدفاع الجوي ضمن أسلحة أخرى.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن توريد هذه المنظومات سيتم بناء على خطة التعاون لفترة ما بين العامين 2021 و2025، التي وقعها الوفد العسكري البيلاروسي مع شركة "ألماز - أنتي" الروسية المتخصصة في تصنيع الأسلحة.

وأشار البيان إلى أن الوفد الذي ترأسه نائب وزير الدفاع، سيرغي سيمونينكو، اطلع، خلال زيارته إلى روسيا، على الأنواع المتطورة من الأسلحة المعروضة في المنتدى العسكري التقني "الجيش - 2020". كما التقى الوفد قادة الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني وممثلي المصانع الحربية الروسية.

وجاء في البيان أيضا أن الجانبين وقعا على "عدد من العقود ذات النفع المتبادل" الخاصة بتوريد وتصليح وصيانة المعدات العسكرية، في مقدمتها توريد كتيبتين من عربات نقل المشاة والدفعة الأولى من 4 مروحيات من طراز "مي-35 إم".

المصدر: نوفوستي