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الدفاع الروسية: مقاتلة "سو-27" تعترض 3 أهداف جوية فوق بحر البلطيق

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: مقاتلة
Sputnik Vitaly Ankov
مقاتلة "سو-27" الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة "سو-27" اعترضت ثلاثة أهداف جوية فوق بحر البلطيق.

وأوضحت الوزارة أن مقاتلة "سو-27" تم إرسالها لمنع انتهاك الحدود الروسية من قبل ثلاث طائرات أجنبية وتم التعرف عليها بأنها طائرة دوريات ألمانية، وكذلك طائرتا استطلاع أمريكية وسويدية.

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وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة الألمانية كانت تحلق على ارتفاع منخفض (500 متر) وبسرعة منخفضة (250 كلم في الساعة) لضمان اقترابها من الحدود الروسية بصورة متخفية.

المصدر: تاس

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