الاستخبارات الروسية تحبط نشاط قناة لتجنيد الإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا

كشفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية "الاستخبارات" عن إحباطها نشاط قناة لتجنيد مسلحين لصالح تنظيم داعش الإرهابي، كان من المخطط نقلهم إلى سوريا للقتال في صفوفه هناك.

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وجرت العملية الخاصة بإحباط عمل هذه القناة السرية الإرهابية في جمهوريتي تتارستان وداغستان ومنطقة تيومين في شمال روسيا.

وألقت الاستخبارات الروسية القبض على منظم هذه القناة الخطيرة. واعترف في التحقيق معه بأنه قام بتجنيد ونقل مواطنين من روسيا ومن بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى إلى سوريا للقتال في صفوف داعش.

وكشفت القوى الأمنية الروسية عن مخططات تمويل الإرهابيين ومسارات الحركة السرية للمسلحين، ورفعت قضية جنائية ضد المتورطين في هذه النشاطات.

وأعلن مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، في منتصف يونيو الماضي، أنه تم إحباط ما يقرب من 160 هجوما إرهابيا في روسيا خلال السنوات العشر الماضية، منها 43 في عام 2019 وحده، وأكثر من 20 هذا العام.

المصدر: "نوفوستي"