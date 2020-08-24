السفارة الروسية في النمسا تعلق على قرار فيينا طرد دبلوماسي روسي

نقلت وكالة أنباء نوفوستي عن السفارة الروسية في النمسا تأكيدها أن رد فعل موسكو المماثل تماما على طرد دبلوماسي روسي من النمسا، لن يتأخر طويلا.

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وقالت السفارة في هذا الشأن: "نحن غاضبون من القرار الذي لا أساس له للسلطات النمساوية، والذي يضر بالعلاقات الروسية النمساوية البناءة. ونحن على يقين من أن رد فعل موسكو المعاكس لن يتأخر".

وكانت صحيفة "كرون" النمساوية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن دبلوماسيا روسيا يجب أن يغادر النمسا بحلول الأول من سبتمبر، بالعلاقة مع قضية تجسس، مشيرة إلى أن النمسا أعلنت لأول مرة دبلواسيا روسيا، شخصا غير مرغوب فيه.

وحسب تقارير إعلامية فإن الحديث يدور حول "فضيحة تجسس تعتبرها السلطات النمساوية، خطيرة بشكل خاص".

المصدر: نوفوستي