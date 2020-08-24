الحكومة الروسية: لم نقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية بعد!

كشفت نائب رئيس وزراء روسيا، تاتيانا غوليكوفا، للصحفيين بأن بلادها لم تتخذ قرارات جديدة بشأن استئناف الرحلات الدولية حتى الآن.

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وذكرت صحيفة "إزفيستيا"في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن السلطات الروسية تعد قائمة جديدة بالدول التي سيتم تسيير رحلات جوية إليها، قد يتم الإعلان عن افتتاحها هذا الأسبوع.

ووفقًا للصحيفة، من بين هذه الدول فرنسا والمجر ومالطا وقبرص والأردن ومصر (القاهرة فقط) والصين(شنغهاي فقط).

وقالت سكريتارية غوليكوفا ، التي ترأس مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا: "في الوقت الحالي، لا توجد قرارات جديدة لاستئناف الرحلات الجوية الدولية مع الدول الأجنبية".

المصدر: نوفوستي