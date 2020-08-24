روسيا.. 4744 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا بواقع 4744 حالة جديدة لتصل إلى 962493 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، الصادرة اليوم الأحد، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16448 حالة.

وقال المركز إن 2456 شخصا تعافوا من المرض خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 773095 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت روسيا في الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة والوفيات.

ويعتبر معدل الوفيات في روسيا ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، خاصة منها الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا، بالإضافة إلى والبرازيل والهند.

المصدر: RT