رئيس الوفد العسكري القطري إلى روسيا يؤكد تطلع الدوحة للتعاون العسكري مع موسكو

أكد رئيس الوفد القطري المشارك في المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش - 2020" المنعقد في روسيا، خالد السيد الهاجري، تطلع بلاده للتعاون العسكري مع روسيا.

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وقال الهاجري، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول إمكانية فتح آفاق تعاون عسكري قطري روسي: "إن شاء الله، سيكون هناك تعاون".

وأضاف: "جئنا إلى هنا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية للمشاركة مع الأشقاء الروس في بطولة العالم العسكرية وفي بطولة البياثلون للدبابات، جئنا بفريق قطري للمشاركة لأول مرة مع الجانب الروسي، وإن شاء الله تكون مشاركة مشرفة نستفيد فيها من الثقافة والخبرة العسكرية للجانب الروسي".

وحول الاطلاع على أحدث الصناعات الدفاعية في المعرض التقني العسكري، قال رئيس الوفد: "طبعا، الجانب الروسي مشهور بالصناعات العسكرية، وهم متقدمون في هذا المجال، وجئنا للمشاركة في المعرض، والمنتدى وفريق قطري سيشارك في البطولة".

وتابع: "سنقوم بزيارة المعرض واكتشاف آخر المعدات وأحدث الأسلحة الروسية التي تم تصنيعها".

وانطلقت فعاليات النسخة السادسة من منتدى "الجيش - 2020"، اليوم الأحد، في ضواحي العاصمة موسكو، وستتواصل حتى 29 أغسطس.

وفي الفترة ما بين 24 و29 أغسطس سيشهد ميدان التدريب "ألابينو" بضواحي موسكو تدريبات استعراضية للمدرعات التابعة لمختلف صنوف القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك عرض الدبابة الواعدة "تي – 80 بي إم في".

يذكر أن سباقات "بياثلون الدبابات – 2020" ستقام في الفترة ما بين 23 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل في ميدان "ألابينو" وافتتحها اليوم الأحد السباق بمشاركة الدبابات السوفيتية الأسطورية "تي – 34".

المصدر: سبوتنيك