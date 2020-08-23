 
مباشر

لافروف: الأسلحة الروسية الجديدة ستضمن مناعة أراضينا من أي تهديدات خارجية

أخبار روسيا

لافروف: الأسلحة الروسية الجديدة ستضمن مناعة أراضينا من أي تهديدات خارجية
Sputnik Владимир Астапкович
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ol33

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأسلحة الجديدة التي يتم تطويرها في روسيا ستضمن مناعة أراضي البلاد من كل التهديدات الخارجية.

وقال لافروف، خلال مشاركته في منتدى "أرض المعاني" المنعقد في مدينة سولنيتشنوغورسك، اليوم الأحد: "يمكنني أن أؤكد لكم أن تلك الأسلحة الجديدة التي تم الإعلان عنها والتي تعمل على تطويرها مكاتب التصميم التابعة لنا ستؤمن مناعة أراضي بلادنا من التهديدات التي تتشكل حولها بكل ضمانات".

وشدد وزير الخارجية الروسي مع ذلك على أن "هناك عددا غير قليل لمثل هذه المخططات"، معربا عن أسفه من هذا الأمر.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تمكنت من تصميم أسلحة عالية التقنية لا نظير لها في أي دولة أخرى في العالم، وذلك بفضل مستوى العلوم وكوادر الهندسة في روسيا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا