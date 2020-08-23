لافروف: الأسلحة الروسية الجديدة ستضمن مناعة أراضينا من أي تهديدات خارجية

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأسلحة الجديدة التي يتم تطويرها في روسيا ستضمن مناعة أراضي البلاد من كل التهديدات الخارجية.

وقال لافروف، خلال مشاركته في منتدى "أرض المعاني" المنعقد في مدينة سولنيتشنوغورسك، اليوم الأحد: "يمكنني أن أؤكد لكم أن تلك الأسلحة الجديدة التي تم الإعلان عنها والتي تعمل على تطويرها مكاتب التصميم التابعة لنا ستؤمن مناعة أراضي بلادنا من التهديدات التي تتشكل حولها بكل ضمانات".

وشدد وزير الخارجية الروسي مع ذلك على أن "هناك عددا غير قليل لمثل هذه المخططات"، معربا عن أسفه من هذا الأمر.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تمكنت من تصميم أسلحة عالية التقنية لا نظير لها في أي دولة أخرى في العالم، وذلك بفضل مستوى العلوم وكوادر الهندسة في روسيا.

المصدر: وكالات