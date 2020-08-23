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تصفية 3 مسلحين وإصابة عنصرين من القوات الخاصة الروسية بعملية أمنية في إنغوشيا

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تصفية 3 مسلحين وإصابة عنصرين من القوات الخاصة الروسية بعملية أمنية في إنغوشيا
Sputnik
عناصر من قوات هيئة الأمن الفدرالية في موقع عملية أمنية بجمهورية إنغوشيا الروسية (أرشيف).
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تمكنت القوات الخاصة الروسية، اليوم الأحد، من تصفية 3 مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش" المحظور في البلاد، نتيجة عملية أمنية في جمهورية إنغوشيا بجنوب غرب روسيا.

وقال المركز الإعلامي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن أجهزة الأمن الروسية تلقت، خلال عمليات البحث والتحقيق، معلومات أفادت باختباء مجموعة مسلحين في منزل خاص بقرية ترويتسكويه في إنغوشيا.

وأوضح أن إدارة هيئة الأمن الفدرالية في الجمهورية، وبهدف منعهم من القيام بأي عمليات إرهابية، قررت تنفيذ عملية أمنية وإعلان "نظام مكافحة الإرهاب" في القرية.

وذكر أن القوات الخاصة اقترحت على المسلحين نزع أسلحتهم والاستسلام للسلطات، لكنهم فتحوا النار على عناصر الأجهزة الأمنية، وأسفرت العملية عن تصفية 3 أفراد من العصابة.

وأفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن عنصرين من قوات الأمن الروسية أصيبا بجروح خلال العملية، وتلقيا المساعدة الطبية الضرورية، مشيرة إلى عدم سقوط أي إصابات بين المدنيين.

المصدر: وكالات روسية

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