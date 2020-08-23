روسيا تسجل 4852 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4852 إصابة، فيما تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، الصادرة اليوم الأحد، ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 956749 إصابة، وحصد فيروس كورنا أرواح 16383 شخصا حتى الآن.

وغادر المستشفى خلال اليوم الماضي 3163 شخصا بعد تماثلهم للشفاء ما يرفع حصلية المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 770639 شخصا.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 23.2 مليون، وتوفي أكثر من 804000 آلاف شخص حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء حيث تجاوز عدد المصابين 5.6 مليون شخص وتوفي أكثر من 176 ألف شخص حتى الآن.

المصدر: RT + وكالات