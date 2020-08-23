 
مباشر

أم لثلاثة أطفال تفوز بلقب "سيدة روسيا -2020" (فيديو)

أخبار روسيا

أم لثلاثة أطفال تفوز بلقب
@ivanova007
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ol0c

فازت داريا إيفانوفا، البالغة من العمر 37 سنة، وهي من سكان مدينة نيجني نوفغورود، وأم لثلاثة أطفال، بمسابقة "سيدة روسيا - 2020".

وتشرف على تنظيم هذه المسابقة منظمة "كوكب النساء"، في دورتها العشرين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا