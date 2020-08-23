أم لثلاثة أطفال تفوز بلقب "سيدة روسيا -2020" (فيديو)
فازت داريا إيفانوفا، البالغة من العمر 37 سنة، وهي من سكان مدينة نيجني نوفغورود، وأم لثلاثة أطفال، بمسابقة "سيدة روسيا - 2020".
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👑МИССИС РОССИЯ 2020 - ДАРЬЯ ИВАНОВА (32 ГОДА, 3 ДЕТЕЙ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД) @ivanova007 Президент конкурса @allamarkina_official #планетаженщин #алламаркина #allamarkina #ekaterinacamilleri #миссисмосква2020 #конкурскрасоты #конкурсмиссис #womanstarworld #миссисроссия #миссисмосква #россия #москва #mrsrussiaglobe #mrsglobe #mrsglobeclassique #миссисземногошара #mrsrussiaglobe2019 #mrsrussiaglobe2020 #mrsglobe2020
وتشرف على تنظيم هذه المسابقة منظمة "كوكب النساء"، في دورتها العشرين.
المصدر: نوفوستي