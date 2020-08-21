مصادر طبية تكشف الأسباب التي قد تكون وراء دخول المعارض الروسي نافالني في غيبوبة

قالت مصادر طبية إن سبب تعكر الحالة الصحية للناشط الروسي المعارض، أليكسي نافالني، ودخوله العناية المركزة قد يكون إصابته بالسكري أو بمشكلة في الدورة الدموية الدماغية.

ونقلت صحيفة "إيزفيتسيا" عن خبراء في مجال الطب أن الفحوص المخبرية كشفت أن نافالني عانى من ارتفاع في معدل السكر في الدم والأسيتون في البول، في حين أظهر تخطيط القلب تغيرات في عضلة القلب.

وأوضح متخصص في طب الإسعاف والطوارئ أن المستويات المرتفعة من الأسيتون والسكر، بالإضافة إلى التغيرات الأيضية في عضلة القلب، قد تكون علامة من علامات غيبوبة السكري، بسبب الإجهاد البدني أو التوتر أو العصبية.

وأشار إلى أنه من غير المستبعد تجلط الدم في الأوعية الدموية الكبيرة في الدماغ، الذي يمكن أن يؤدي في وقت قصير إلى غيبوبة.

وتم نقل نافالني صباح أمس الخميس، إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى مدينة أومسك، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

المصدر: وكالات