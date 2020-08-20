تعليق الخارجية الروسية على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الحريري

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بيانا علقت فيه على إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في 18 أغسطس، بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري.

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وأشارت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في بيان، إلى أن روسيا كانت تدعم دائما نشاط المحكمة الخاصة بلبنان، من أجل إجراء "التحقيق النزيه والعادل ومساءلة الأشخاص المذنبين بارتكاب هذه الجريمة، سعيا وراء أولوية الاحترام غير المشروط لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها وسلامة أراضيها، وضمان تطورها المستقر والسلمي.

وتابع البيان: "نأمل أن يلقى الحكم الذي تم صدوره في 18 أغسطس الحالي في لاهاي قبولا سليما لدى جميع اللبنانيين، ويدفعهم إلى المزيد من التكاتف صونا للمصالح القومية الجامعة".

وأعربت زاخاروفا عن اعتقاد موسكو بضرورة أن يجمع الساسة اللبنانيون جهودهم لإخراج بلادهم من أزمتها المزمنة، وأن تحقيق ذلك يمر عبر اتخاذ خطوات منسقة من أجل خفض التوتر ونبذ العنف، ومنع انزلاق لبنان إلى سيناريو ستخرج فيه الأحداث عن السيطرة.

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كما أكدت زاخاروفا تقديم روسيا "كل أنواع المساعدة للشعب اللبناني الصديق" ودعوة موسكو إلى حل مشكلات لبنان ضمن إطار القانون وحوار بناء، بعيدا عن أي تدخل خارجي.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية