موسكو: نشهد اهتماما متناميا بلقاحنا لكورونا رغم الحرب الاعلامية ضده

أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن غالبية دول العالم تبدي اهتمامها باللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، رغم الحرب الاعلامية التي أطلقت ضده.

وقال دميترييف اليوم الخميس: "نشهد أن عددا من البلدان تخوض حربا اعلامية ضد اللقاح الروسي، ورغم ذلك ترغب غالبية الدول في معرفة الحقيقة عن اللقاح وتود أن تفهم كيف يعمل وما هي المعلومات المتوفرة بشأنه".

ودعا إلى عدم تسييس موضوع اللقاح الروسي، مرحبا بظهور لقاحات أخرى مستقبلا، مشددا على أن تزايد عدد اللقاحات وأنواعها أمر مفيد للبشرية.

وأضاف: "نشهد أن دولا تبدي اهتماما متزايدا بالتكنولوجيا المستخدمة لتطوير اللقاح".

وأشار إلى أن اللقاحات المتطورة مثل لقاح "سبوتنيك V" الروسي، قد أثبتت فعاليتها حيث يستخدم الجيش الأمريكي لقاحات تحتوي على فيروسات غدانية حية لتلقيح الملتحقين الجدد منذ 1971.

وسجلت روسيا في 11 أغسطس الجاري أول لقاح في العالم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V".

المصدر: تاس





