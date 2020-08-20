لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان هاتفيا آفاق تفعيل التسوية السلمية للأزمة السورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عبر الهاتف، مجموعة من القضايا بينها آفاق تفعيل عملية التسوية السلمية للأزمة السورية، والوضع في ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صدر إثر المحادثة، أن الوزيرين أكدا في سياق مناقشتهما التسوية في سوريا، استعداد موسكو وأنقرة لـ"تقديم كل دعم ممكن لعمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف التي ستعقد اجتماعها الثالث في 24 أغسطس الجاري".

وأشار الطرفان إلى "أهمية تعزيز جهود المكافحة شاملة النطاق للإرهاب ومنع الإرهابيين من شن هجمات جديدة".

كما تبادل لافروف ونظيره التركي الآراء حول تطورات الوضع في ليبيا، وأكدا أنه لا بديل للتوسية السياسية للأزمة في هذا البلد.

وشدد الوزيران على ضرورة إيجاد حل "يخدم مصالح الشعب الليبي يستند إلى الإطار القانوني الدولي المعمول به وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 والقرارات الصادرة عن مؤتمر برلين في 19 يناير من هذا العام".

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات "لمساعدة الأطراف الليبية في الوصول إلى وقف القتال في أقرب وقت وبدء حوار داخلي حول سبل التسوية السياسية للنزاع".

المصدر: RT