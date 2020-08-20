للحصول عليه في أقرب وقت.. المكسيك مهتمة بالمشاركة في التجارب السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك–V"

أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، أن بلاده مهتمة بالانضمام إلى التجارب السريرية للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي ، وجاء ذلك خلال اجتماعه بالسفير الروسي فيكتور كورونيلي.

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وأفاد رئيس الدبلوماسية المكسيكية أيضا بأنه صرّح خلال اجتماعه بالسفير الروسي، بأن بلاده مهتمة بإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك – V" الروسي، من أجل الحصول عليه في المكسيك في أقرب وقت ممكن.

وذكر وزير الخارجية المكسيكي في الاجتماع أن حكومة الرئيس لوبيز أوبرادور تعتبر اللقاحات والأدوية المضادة لـ "كوفيد – 19"، بمثابة ثروة عامة، يجب أن تكون متاحة للجميع.

وسجلت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد -19"، عكف على تطويره مركز"غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك – V ".

وبهذا الشأن، أفاد رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميترييف، بأن مؤسسته تلقت طلبات لشراء مليار جرعة من اللقاح، جاءت من أكثر من 20 دولة، لافتا إلى أن بلاده وافقت على إنتاج اللقاح في خمس دول لديها قدرات تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة سنويا.

المصدر: نوفوستي