روسيا.. اعتراض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة "سو-27" تابعة لها، اعترضت طائرتي استطلاع أمريكيتين، حاولتا الاقتراب من أجواء روسيا فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن وسائل المراقبة الروسية رصدت اليوم الأربعاء هدفين يقتربان من الأجواء الروسية فوق مياه البحر الأسود.

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وأقلعت مقاتلة من نوع "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لتحديد هوية الهدفين، وتأكدت من أنهما طائرتا استطلاع من نوع RC-135 وP-8A Poseidon أمريكيتان.

وعادت الطائرة الروسية إلى قاعدتها بعد أن غيرت الطائرتان الأمريكيتان مسارهما.

وأكدت وزارة الدفاع أن المقاتلة الروسية لم تسمح بانتهاك الأجواء الروسية، وأن تحليقها نفذ حسب جميع القواعد الدولية للطيران.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض مقاتلة روسية طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق.

المصدر: نوفوستي