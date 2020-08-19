روسيا.. اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة "سو-27" انطلقت اليوم الأربعاء لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من أجواء البلاد فوق بحر البلطيق.

وقالت الوزارة إن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت اليوم "هدفا جويا يتحرك فوق بحر البلطيق مقتربا من الحدود الروسية".

وتابعت: "ولتحديد الهدف الجوي ومنعه من انتهاك أجواء روسيا، انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لأسطول البلطيق".

وأضافت أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف لمسافة آمنة وحددت أنه طائرة استطلاع استراتيجية من نوع RC-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وأشارت إلى أن "سو-27"، أبعدت طائرة التجسس الأمريكية عن أجواء البلاد، وعادت إلى قاعدتها حسب التعليمات.

المصدر: تاس