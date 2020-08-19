بيسكوف يوضح سبب مكالمات لوكاشينكو الهاتفية المتكررة مع بوتين

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يتبادلان هاتفيا باستمرار الآراء حول الوضع في الجمهورية.

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وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين لماذا يتصل لوكاشينكو ببوتين يوميا؟: "هذا طبيعي تماما".

وخلال الأيام الخمسة الماضية، أجرى رئيسا روسيا وبيلاروس أربع محادثات هاتفية، كان موضوعها الرئيسي الأحداث في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي 9 أغسطس الجاري، أجريت الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا. ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، فاز فيها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بنسبة 80.1%، تلته سفيتلانا تيخانوفسكايا بنسبة 10.12%، لكن المعارضة لم تعترف بهذه النتائج وغادرت تيخانوفسكايا نفسها إلى ليتوانيا فورا.

ومنذ أكثر من أسبوع، تفجرت احتجاجات غير مصرح بها في هذه الجمهورية، لكن قوات الأمن قمعتها في البداية باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي ضد المحتجين على نتائج الانتخابات. ثم توقف ضباط إنفاذ القانون عن تفريق المسيرات.

وبحسب وزارة الداخلية، تم في الأيام الأولى للاحتجاجات اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص، وأصيب مئات الأشخاص، بينهم ما لا يقل عن 120 مسؤولا أمنيا.

المصدر: "نوفوستي"