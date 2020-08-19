RT تحصل على ترشيحها التاسع لجوائز إيمي العالمية

وصلت قناة RT إلى التصفيات النهائية لجائزة إيمي العالمية المرموقة في فئة الأخبار، عن سلسلة تقارير تتناول كارثة طائرة SSJ-100 في مطار شيريميتيفو عام 2019.

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تمكن صحفيو RT من تقديم تسلسل زمني مفصل للأحداث، التي وقعت في مطار شيريميتيفو، 5 مايو 2019، بدءا من إعلان حالة الطوارئ، وحتى إطفاء الحريق على متن الطائرة، التي هبطت بشكل اضطراري.

كما سردت RT قصصا للركاب وأفراد الطاقم، الذين ساعدوا بقية الركاب على الخروج من مقصورة الطائرة، بينما كانت الطائرة تشتعل.

وهذه هي المرة التاسعة التي تحصل فيها RT على ترشيح لجوائز إيمي، وتصل إلى التصفيات النهائية.

فقد سبق للقناة أن ترشحت 6 مرات لجائزة إيمي الدولية، ومرتين لجائزة American Daytime Emmy. وفي العام الماضي، وصلت سلسلة تقارير حول حريق مركز التسوق "فيشنايا زيمنايا" في إقليم كيميروفو إلى التصفيات النهائية لجائزة إيمي الدولية في فئة الأخبار.

وفي عام 2018 كذلك وصلت القناة إلى التصفيات النهائية لنفس الجائزة، عن تقارير خاصة حول الكارثة الإنسانية في مدينة الموصل العراقية. وفي عام 2016، أصبحت سلسلة من القصص حول الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة من المرشحين النهائيين للجائزة. وفي عام 2014، كان الترشيح عن تقارير خاصة بإضراب السجناء عن الطعام في سجن غوانتانامو الأمريكي (كوبا). وفي عام 2012، وصلت قناة RT إلى التصفيات النهائية بتغطية حركة "احتلوا وول ستريت" في الولايات المتحدة، وفي عام 2010 لبث الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، ففي مايو 2020، تلقى برنامج المال والاقتصاد "بوم باست" Boom Bust، الذي يبث على قناة RT America، ترشيحا لجائزة American Daytime Emmy، ونال الترشيح نفسه، عام 2017، مقدم برنامج "أون كونتاكت" On Contact الذي يبث أيضا على RT America، الصحفي الأمريكي، والمراسل العسكري الأمريكي الشهير، الحاصل على جائزة بوليترز، كريس هيدجيز.

المصدر:RT