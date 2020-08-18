 
مباشر
عاجل
نتنياهو: إسرائيل والسودان والمنطقة برمتها ستربح من اتفاقية السلام

وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل ضابط وإصابة عسكريين اثنين عقب انفجار في سوريا

أخبار روسيا

وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل ضابط وإصابة عسكريين اثنين عقب انفجار في سوريا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojxa

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين بتفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في محافظة دير الزور السورية.

وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذه عملية إنسانية.

كما ذكرت أنه تم إجلاء الضابط المصاب من المكان لتقديم المساعدة الطبية له، غير أنه توفي متأثرا بجروحه.

وقالت إن العسكري القتيل كان مستشارا عسكريا كبيرا برتبة لواء، وتم تقديمه لمنحه وساما بعد الوفاة.

وتعهدت الوزارة بتقديم كل المساعدة اللازمة لعائلة القتيل

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا